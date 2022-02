Delia Duran ha scatenato l’ira dei fan dei social ammettendo di aver baciato Barù al GF Vip solo per fare dispetto a Jessica Selassié.

Nel confessionale del Grande Fratello Vip Delia Duran ha provato a baciare Barù che, però, si è scansato e ha manifestato di non aver affatto apprezzato quanto fatto dalla modella. A seguire contro Delia si è scatenata una bufera perché ha ammesso pubblicamente di aver tentato di baciare il collega unicamente per ferire i sentimenti di Jessica Selassié: “L’ho fatto così impara, continua a sparlare”, ha ammesso.

Delia Duran

Delia Duran: il bacio a Barù

Mentre scherzava con Barù e Davide Silvestri nel confessionale del GF Vip 6, Delia Duran ha provato a baciare sulle labbra Barù che per tutta risposta ha reagito affermando: “Ma quella mi ha ficcato la lingua in bocca”, e ancora: “No ma che schifo…”. A seguire Delia ha lasciato intendere di aver cercato di baciare Barù unicamente per ferire i sentimenti di Jessica che, al contrario di lei, sarebbe sinceramente interessata al nipote di Costantino Della Gherardesca.

L’ammissione di Delia ha scatenato un putiferio sui social, dove in tanti si sono scagliati contro di lei sottolineando quanto sia subdola e manipolatrice. Il gesto della modella comprometterà il suo arrivo in finale? Per saperlo non resta che attendere, e inoltre questa settimana Delia si troverà anche a dover fare i conti con Alex Belli, che ha dichiarato di voler lasciare.

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG