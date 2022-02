Soleil Sorge ha confessato quale comportamento adotterà quando si ritroverà faccia a faccia con Alex Belli al GF Vip.

Lunedì 14 febbraio Alex Belli tornerà nella casa del GF Vip nel tentativo di chiarire le sue posizioni nei confronti di Delia Duran e Soleil Sorge. Mentre sua moglie ha dichiarato di voler chiudere definitivamente la loro storia, Soleil Sorge ha confessato a Barù quale comportamento adotterà quando si troverà di nuovo faccia a faccia con l’attore: “Ma vah, no ma anche io andrò in camera, che c’entra più? Mi auguro nulla. Non si è capito che mi sono tirata fuori da questo gioco del cavolo?”, ha dichiarato l’influencer, che quindi spera di non essere più coinvolta nel triangolo formato con Alex e Delia.

Soleil Sorge

Soleil Sorge: il ritorno di Belli al GF Vip

Soleil Sorge ha confessato che era già a conoscenza dell’eventualità che Alex Belli potesse tornare al GF Vip e ha dichiarato che lascerà che l’attore si chiarisca con sua moglie mentre, dal canto suo, eviterà accuratamente di mettersi in mezzo.

Alex Belli glielo lascerà fare? In tanti – compresa Delia – sono convinti che l’attore abbia iniziato a provare un sentimento sincero verso l’influencer, e infatti sua moglie ha deciso di lasciarlo perché i suoi sentimenti nei suoi confronti non sarebbero stati chiari. Alex Belli riuscirà a riconquistare la fiducia di una delle due al GF Vip 6?

