Sophie Codegoni ha avuto una liaison con Fabrizio Corona, e Alessandro Basciano si è sfogato per non averlo saputo prima.

Da mesi si vocifera che Fabrizio Corona abbia avuto contatti con alcuni dei concorrenti della sesta edizione del GF Vip e, nell’ultima diretta, è emerso che l’ex Re dei paparazzi abbia vissuto una liaison con Sophie Codegoni. Alessandro Basciano – che si è avvicinato a Sophie durante questa sesta edizione del programma – si è sfogato con gli altri concorrenti per non averlo saputo prima:

“Mi ha parlato del fatto di aver avuto una frequentazione prima di entrare qui, ma so che è tutto sepolto. Però non mi ha mai fatto nomi”, ha precisato.

Sophie Codegoni e Fabrizio Corona

Al settimanale Chi è stato lo stesso Fabrizio Corona a confermare di aver avuto una storia con Sophie Codegoni, attuale concorrente del GF Vip 6 (che, secondo lui, sarebbe ancora innamorata di lui). Alessandro Basciano si è sfogato con gli altri concorrenti per non aver saputo nulla fino ad ora in merito alla vicenda: “Mi ha detto che fuori da qui mi avrebbe presentato il suo manager e sicuramente saremmo andati d’accordo… sicuramente! Mi bastava che dicesse il nome, non è un problema”, ha precisato.

Dal canto suo Sophie ha invece ammesso durante la puntata: “Io e Fabrizio abbiamo una bella amicizia, per un periodo ci siamo legati molto e ‘è stata questa complicità ad avere una relazione. È una cosa che ho sempre tenuto fuori dal mondo dei riflettori”.

