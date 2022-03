Virginia Raffaele è nel cast di Lol 2 – Chi ride è fuori e ha svelato perché ha deciso di partecipare al format tv.

Al Corriere della Sera Virginia Raffaele ha svelato i motivi che l’hanno spinta a prendere parte al format di Prime Video Lol – Chi ride è fuori, che ha ottenuto ottimi riscontri dopo la prima edizione.

“Quando spieghi il format in due parole vuol dire che funziona: chi ride va fuori, finito. Era da tanto tempo che non facevo qualcosa in tv, è un’esperienza vera, di pancia, mi piace anche mostrare una parte umana. Devo dire che non sapevo chi avrei incontrato, poi purtroppo i miei incubi hanno preso forma e corpo. L’avversario più difficile si è rivelato il Mago Forest, mi fa ridere anche se sta fermo”, ha dichiarato l’attrice.

L’attrice ha svelato che le piacerebbe mostrare un lato umano e ha confessato di avere difficoltà a non ridere difronte al Mago Forest (altro concorrente del programma). Oltre a loro hanno preso parte a questa seconda edizione dello show anche Maccio Capatonda, Gianmarco Pozzoli, Max Angioni, Maria Di Biase, Diana Del Bufalo, Alice Mangione e Tess Masazza.

