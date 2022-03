Come alcuni telespettatori anche Fedez ha rivelato di trovare “strane” alcune delle risate presenti in Lol 2 – Chi ride è fuori.

Molti utenti hanno criticato Lol 2 – Chi ride è fuori, per le troppe ed esagerate risate fatte da Fedez e Frank Matano durante lo show. Lo stesso rapper ha svelato via social che, secondo lui, sarebbero state inserite le risate “sbagliate” in fase di montaggio:

“Ho fatto una piccola degustazione di LOL, mi sono fatto una puntata al giorno. Voglio dire una cosa a discolpa mia e di Frank. Secondo me, hanno messo delle nostre risate in cose in cui non ridevamo. Sembra che ridiamo a qualsiasi cosa: uno muove un braccio e noi ahahahah. No, secondo me non è andata così. Magari sì, però io non mi ricordo”, ha confessato via social.

Fedez

Fedez: le risate su Lol

In tanti hanno avuto da ridire per le troppe risate di Fedez e Frank Matano durante le prime quattro puntate di Lol 2 – Chi ride è fuori (lo show su Prime Video). Lo stesso rapper ha ammesso che le risate risulterebbero “esagerate” perché probabilmente sono state tagliate e reinserite in fase di montaggio dopo sketch diversi da quelli in cui erano effettivamente avvenute.

Questa nuova edizione dello show ha un cast a dir poco esilarante: tra gli attori scelti vi sono Maccio Capatonda, Corrado Guzzanti, il Mago Forest, Gianmarco Pozzoli, Max Angioni, Virginia Raffaele, Maria Di Biase, Diana Del Bufalo, Alice Mangione e Tess Masazza.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG