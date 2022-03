Alba Rohrwacher interpreterà Elena Greco/Lenù nella quarta stagione de L’Amica Geniale, la serie tv tratta dal best seller di Elena Ferrante.

Nel finale della terza stagione de L’Amica Geniale è stato svelato chi interpreterà il ruolo di Lenù (finora interpretata da Margherita Mazzucco) una volta diventata adulta: la parte è stata affidata a Alba Rohrwacher, mentre è ancora top secret chi vestirà i panni di Lila.

Alba Rohrwacher

L’Amica Geniale: Alba Rohrwacher sarà Lenù

In tanti tra i fan dell’Amica Geniale hanno esultato di gioia nell’apprendere che la parte della protagonista della storia, Lenù, è stato affidato alla Rohrwacher. Molti fan di Elena Ferrante non vedono l’ora di scoprire invece a chi sarà affidato il ruolo dell’amica, Lila, e in tanti ipotizzano che la parte possa essere affidata a Luisa Ranieri o a Irene Maiorino. Serena Rossi ha svelato a Grazia di aver rifiutato la parte per via dei suoi troppi impegni sul set:

“Mi hanno chiamato per la parte di Lila. In quel periodo ero impegnata sul set di Mina Settembre. Mi sono chiesta come sarebbe andata se avessi avuto più tempo per prepararmi. Era un bel ruolo di donna forte”, ha confessato l’attrice. A chi sarà affidata la parte di Lenù?

