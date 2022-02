Gaia Girace e Margherita Mazzucco, protagoniste de L’Amica geniale, hanno confessato perché non sarebbero amiche al di fuori del set.

Il rapporto tra Lila e Lenù dell’Amica geniale ha fatto sognare i telespettatori europei e statunitensi, ma curiosamente le due protagoniste della serie – Gaia Girace e Margherita Mazzucco – hanno confessato che non sarebbero amiche al di fuori del set. “Con Margherita mi sono trovata bene sin dall’inizio, tra di noi c’è una grande intesa, ci troviamo bene a recitare, però non abbiamo mai avuto occasione di frequentarci al di fuori del set”, ha spiegato Gaia Girace (alias Lila) a Diva e Donna, mentre la sua collega ha aggiunto: “Non abbiamo voluto forzare questo rapporto, abbiamo deciso di lasciarlo così com’è e forse abbiamo fatto bene”.

