In diretta tv a Mattino Cinque Federica Panicucci ha ricevuto un mazzo di rose da parte del fidanzato Marco Bacini.

Non senza una punta d’imbarazzo Federica Panicucci ha mostrato in diretta tv l’esagerato mazzo di rose rosse che le ha inviato il suo fidanzato, Marco Bacini. Secondo indiscrezioni i due convoleranno a nozze entro la fine del 2022, ma ancora non ci sono conferme in merito alla data. “Io volevo augurare buon San Valentino a tutti e queste sono le rose che mi sono arrivate dal mio Marco. Quindi grazie al mio Marco e buon San Valentino a lui“, ha dichiarato in diretta tv la conduttrice felice per il regalo ricevuto.

Federica Panicucci

Federica Panicucci: le rose ricevute in diretta

Federica Panicucci ha ricevuto un enorme mazzo di rose rosse da parte del fidanzato Marco Bacini, con cui sembra che sia in procinto di convolare a nozze. La conduttrice ha ovviamente apprezzato il gesto e ringraziato il fidanzato, ma in tanti sui social hanno criticato Bacini per il troppo “protagonismo” affermando che avrebbe potuto farle giungere le rose in camerino anche dopo la fine della puntata di Mattino Cinque. La conduttrice replicherà alle polemiche? Al momento sembra solo che lei e l’imprenditore siano più felici che mai e pronti a godersi il resto della vita insieme dopo un San Valentino all’insegna del romanticismo.

