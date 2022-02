Dopo aver mostrato complicità con Soleil e dopo aver salutato gli altri inquilini del GF Vip, Alex Belli ha raggiunto Delia per un chiarimento.

Alex Belli è tornato al GF Vip per cercare di recuperare la fiducia di sua moglie, Delia Duran, fortemente destabilizzata dal suo ingresso all’interno del programma. Dopo l’iniziale sorpresa generale per il ritorno di Belli all’interno del reality show, la modella si è appartata in una stanza da sola e ben presto l’attore l’ha raggiunta. “Sono qui per te”, le ha detto Alex Belli, che anche negli ultimi giorni ha cercato di fare qualsiasi cosa per farsi perdonare dalla modella. “Non c’è amore senza perdono, non c’è perdono senza amore”, ha scritto sui social Belli prima del suo ritorno al GF Vip.

Alex Belli: il ritorno al GF Vip

Durante il suo ritorno al GF Vip Alex Belli è tornato a manifestare inaspettatamente la sua complicità verso Soleil Sorge ma, al termine della serata, non ha dimenticato di portare avanti le sue intenzioni: cercare di riconquistare la fiducia di Delia Duran. La modella al momento sembra ancora incerta sul suo futuro in compagnia di Belli e lo stesso vale per Soleil Sorge, che dopo aver rivisto l’attore è entrata in confusione. “La cosa che mi verrebbe di più da fare è cercare di farli riappacificare […] Ho l’ansia adesso, non ci voglio rifinire in mezzo”, ha dichiarato Soleil dopo l’incontro con Alex. Come andranno a finire le cose tra lei, l’attore e Delia Duran ora che Belli è tornato nella Casa?

