Angela Artosin, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha annunciato la sua battaglia contro un carcinoma molto grave.

Angela Artosin sta combattendo una difficile battaglia contro il cancro e lei stessa lo ha annunciato con uno straziante post via social dove ha deciso di rivolgersi ai due suoi due bambini, nati dall’amore per Simone Ferroli. L’ex corteggiatrice si era già trovata a combattere contro la malattia alcuni anni fa, quando era rimasta incinta del suo primo figlio. “La mia unica ragione di vita me la state dando voi: vi amo. Mamma”, ha scritto nel suo post via social, e ancora: “In tante mi state cercando e vi ringrazio di cuore tutte: il carcinoma è tornato, più forte e cattivo delle altre due volte”.

Maria De Filippi

Angela Artosin: il cancro

Con enorme dolore Angela Artosin ha annunciato via social la sua battaglia contro il cancro. Nel suo messaggio – che ha suscitato una forte reazione di solidarietà da parte dei fan – l’ex corteggiatrice ha ammesso che in questo momento starebbe combattendo da sola contro la malattia, che già due volte l’ha tormentata in passato. “Scrivo queste parole e piango perché la vita mi sta mettendo a dura prova”, ha scritto nel suo post, e ancora: “Mi dovrò sottoporre a vari interventi e lo farò da sola. Spero capiate perché sono scomparsa, ma la vita mi sta massacrando di sfighe. Scrivo a voi e piango. Essere forti stavolta è dura”.

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG