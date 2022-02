Nella casa del Grande Fratello Vip Nathalie Caldonazzo ha avuto un faccia a faccia con il suo ex, Andrea Ippoliti.

Il confronto tra Nathalie Caldonazzo e il suo ex nella casa del GF Vip non è andato nel migliore dei modi. Andrea Ippoliti aveva infatti chiesto diritto di replica per alcune delle affermazioni fatte dalla showgirl suo conto dopo la loro clamorosa rottura a Temptation Island. Nathalie Caldonazzo a quanto pare non sarebbe disposta a perdonarlo nonostante siano passati due anni:

“Io sono rimasta scioccata per due anni per quello che mi hai fatto e sei stato ridicolo davanti a tutta Italia. Parlando con le mie amiche, si sviscerano le cose e ho raccontato di te. Andrea sei un pagliaccio”, ha dichiarato la showgirl, e ancora: “Questa storia mi ha talmente squarciato l’anima che per due anni sono stata chiusa a casa per gli attacchi di panico. Per me è morto”.

Nathalie Caldonazzo ne ha dette di tutti i colori a Andrea Ippoliti, da cui si era separata durante la sua partecipazione a Temptation Island nel 2020. L’uomo ha provato invano a difendersi affermando: “Sono dovuto intervenire per forza, io ho sbagliato, ho chiesto scusa, sono passati due anni e mezzo. Sono stato una persona pessima, ma mi hai definito con degli aggettivi gravi. Io ho dei figli che guardano, sei madre sai che significa. Io ti ho portato rispetto e non ti ho più cercata”. In seguito all’accaduto Alfonso Signorini ha chiesto scusa alla showgirl per averla praticamente costretta a un confronto con il suo ex.

