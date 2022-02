L’ingresso di Belli al GF Vip ha creato nuovi squilibri tra Soleil Sorge e Delia, e nelle ultime ore l’influencer si è sfogata con l’attore.

Dopo appena 24 ore dal suo ingresso nella casa del GF Vip, Alex Belli sembra essere riuscito a farsi perdonare dalla moglie Delia Duran. I baci appassionati che i due si sono scambiati al GF Vip hanno però mandato su tutte le furie Soleil Sorge, che a tal proposito ha detto:

“Non abbiamo lo stesso rapporto di prima io e te. Sì quando ci siamo rivisti ieri sera ok, l’abbraccio e tutto, perché non ci siamo trattenuti. Io non ce la faccio a trattenermi ora e vivere cose calibrate. Preferisco vivere o tutto o nulla. Tu mi chiedi di calibrarmi e non posso. Se sono egoista? No, o meglio è egoismo sincero, coerenza e verità. Ok vuoi calibrare per riconquistare lei? Allora nulla chiudiamo io e te. Vuoi che Delia sia tranquilla? Ok allora chiudi con me, è l’unica soluzione fidati, lei vuole la non presenza di me e te insieme. (…) Delia andrà in crisi comunque se ti avvicini a me. Mi sono rotta il C di pensare agli altri. Voglio la tua felicità e questo è vero, però se questo vuol dire limitare il mio rapporto con te, allora lo annulliamo. A questo punto non ne vale la pena di averti nella mia vita”.

Soleil Sorge

Soleil Sorge contro Alex Belli

Nella notte al GF Vip 6 Soleil Sorge ha fatto una vera e propria scenata di gelosia nei confronti di Alex Belli e ha minacciato di archiviare il loro rapporto. Per l’influencer non esisterebbe modo di avere un rapporto d’amicizia con Belli che, nelle ultime ore, sembra essere riuscito a farsi perdonare da sua moglie Delia. Nei giorni scorsi l’attore ha fatto di tutto per cercare di farsi perdonare da sua moglie e aveva persino inviato un messaggio aereo sopra la casa del reality show tra lo stupore generale.

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG