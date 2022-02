Alex Belli ha fatto un’inaspettata e romantica sorpresa a sua moglie, Delia Duran, che incontrerà nei prossimi giorni al GF Vip.

Alex Belli è in procinto di rientrare nella casa del GF Vip 6 e inaspettatamente ha deciso di fare una sorpresa a sua moglie, Delia Duran, che nelle ultime ore ha fatto sapere di non voler più tornare insieme a lui. “Delia, sei l’unica donna della mia vita”, ha fatto scrivere Belli in un messaggio che è stato trasportato da un aereo sopra la casa del reality show.

Alex Belli

Alex Belli: il messaggio per Delia Duran

Alex Belli ha deciso di compiere un romantico gesto per sua moglie Delia Duran ma, purtroppo, l’effetto sortito non è stato quello da lui sperato. Quando ha visto l’aereo infatti, la modella ha detto:

“Non voglio stare qui a fare lo show. Non capisco. Non basta soltanto un aereo”. Il 14 febbraio Alex Belli tornerà di nuovo nella casa del GF Vip, ma sua moglie ha affermato di non avere alcuna intenzione di tornare sui suoi propri passi (e quindi si è detta convinta di volerlo lasciare). Come andranno a finire le cose tra i due? Al momento anche Soleil Sorge non sembra incline a una rappacificazione con l’attore.

