Durante la prima puntata delle Iene Teo Mammucari ha commesso un grave scivolone contro la collega Belen Rodriguez.

Nella puntata di debutto di Belen Rodriguez a Le Iene una frase di Teo Mammucari ha scatenato l’ira dei fan sui social. Durante il gioco Passaparolaccia infatti, la showgirl ha detto: “Ma così sembro una pu***na…” e il conduttore ha replicato: “Non sembri, sei una p…”.

Teo Mammucari

Teo Mamuccari nella bufera

Quella che forse voleva essere una battuta goliardica di Teo Mammucari all’indirizzo di Belen Rodriguez ha fatto infuriare i fan dei social, che hanno bollato la sua affermazione come sessista e di cattivo gusto. Al momento Mammucari non ha replicato né commentato la questione e, dato il suo ottimo rapporto con Belen Rodriguez, anche la showgirl non ha dato peso all’affermazione fatta dal suo collega in diretta tv. L’episodio costringerà Mammucari a scusarsi pubblicamente? Nel frattempo sui social in tantissimi stanno scrivendo messaggi al vetriolo contro il programma e il conduttore tv, e la polemica stenta a placarsi.

Belen è alla sua prima esperienza come conduttrice de Le Iene e, durante la puntata, ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con Alessia Marcuzzi e l’ex marito, il ballerino Stefano De Martino.

