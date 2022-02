Durante il suo debutto a Le Iene Belen Rodriguez è tornata a parlare di Stefano De Martino, con cui sembra sia tornata insieme.

Mentre continuano a impazzare i rumor riguardanti un suo presunto ritorno di fiamma con Stefano De Martino, a Le Iene Belen Rodriguez ha rotto il silenzio sulla questione confermando che sarebbe stata a cena col ballerino appena 24 ore prima. “Se mi invitasse a cena fuori accetterei? Sì, rido perché c’ero a cena ieri. Se è il più sensuale? Direi di sì e anche in camera siamo sempre andati molto d’accordo. Il più infedele? Più o meno. Per lui ci sarò sempre, per quanto mi possa arrabbiare poi mi passa. Credo che anche lui ci sarà per me. Lo descrivo con una parola ed è neomelodico”, ha dichiarato la showgirl argentina, che a seguire si è sbilanciata anche sull’ipotesi tradimento.

Belen Rodriguez Stefano De Martino

Stefano De Martino ha tradito Belen Rodriguez?

Mentre giocava a Passaparolaccia a Le Iene, Belen si è lasciata sfuggire dei retroscena inediti sulla sua relazione con Stefano De Martino e ha anche confessato di credere che il ballerino l’abbia tradita: “Questa persona la conosco da 11 anni. Se ci siamo sempre detti la verità su tutto? Ma assolutamente no! Lui è la persona che più mi ha fatto soffrire in assoluto, penso anche che mi abbia tradito. Questa persona ha anche sofferto tanto a causa mia devo proprio ammetterlo”, ha affermato la showgirl che, da alcune settimane, è tornata a mostrarsi insieme al ballerino. I due confermeranno il loro ritorno di fiamma?

