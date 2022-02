Per la seconda volta il Principe Carlo è risultato positivo a Covid-19. La prima volta il Principe aveva contratto la malattia a marzo 2020.

I canali ufficiali di Buckingham Palace hanno fatto sapere che il Principe Carlo è risultato positivo al Coronavirus per la seconda volta. Le sue condizioni fortunatamente sono positive e per il momento, attraverso il suo account Twitter, Carlo ha fatto sapere di essere in isolamento e di non poter presenziare agli eventi pubblici per lui in programma.

Il Principe Carlo positivo per la seconda volta al Covid

Il Coronavirus è entrato per la seconda volta nella residenza Reale e ha colpito il Principe Carlo, che di nuovo si trova in isolamento lontano dalla moglie Camilla. Il Principe non avrebbe alcun sintomo del virus e, nei mesi scorsi, come sua madre la Regina si era sottoposto alle vaccinazioni previste contro Covid-19.

A causa della sua positività al virus Carlo non potrà prendere parte agli impegni ufficiali per lui in programma ma ha fatto sapere che cercherà di recuperare non appena tornerà ad essere negativo. Nei giorni scorsi, in occasione del Giubileo di Platino del suo Regno, la Regina Elisabetta ha annunciato pubblicamente che la moglie di Carlo, Camilla, sarà un giorno Regina Consorte.

