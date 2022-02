Il Dj fidanzato con Giulia Cavaglià, Federico Chimirri, è tra gli aspiranti chef di MasterChef 2022. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui.

Federico Chimirri, già noto al pubblico televisivo per aver partecipato a Uomini e Donne, è stato scelto come concorrente di MasterChef 2022. Il giovane è legato sentimentalmente a Giulia Cavaglià, anche lei ex volto noto del dating show di Maria De Filippi.

Federico Chimirri a MasterChef 2022

Dopo aver dato il via a una brillante carriera come dj ed essersi fatto conoscere anche come volto di Uomini e Donne, Federico Chimirri è approdato a MasterChef in qualità di aspirante chef. A quanto pare il fidanzato di Giulia Cavaglià proviene da una famiglia di ristoratori e, per questo, avrebbe deciso di mettersi alla prova ai fornelli.

Chimirri è nato nel 1990 a Buenos Aires e, dal 2021, è legato sentimentalmente a Giulia Cavaglià (anche lei ex volto noto di Uomini e donne). I due sono più felici e innamorati che mai e infatti Giulia Cavaglià non perde occasione per manifestare tutto il suo orgoglio verso il fidanzato. “Ti amo amore mio sono molto orgogliosa di te”, ha scritto sui social quando lui ha annunciato di aver superato le preselezioni per partecipare a MasterChef.

