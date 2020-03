Nathaly Caldonazzo: "Tra poco torneremo a riabbracciarci tutti e sarà bellissimo"

Di Sebastiano Cascone lunedì 23 marzo 2020

Il messaggio di Nathaly Caldonazzo al Premier Giuseppe Conte

Nathaly Caldonazzo, protagonista dell'ultima stagione di 'Temptation Island Vip', come tanti personaggi famosi, sta passando il periodo di quarantena, in casa, per sconfiggere la diffusione del Coronavirus. L'attrice, in questi giorni difficili per l'Italia, ha voluto mandare, attraverso il proprio account Instagram, segnali positivi in attesa della ripresa.

La showgirl, in queste ore, ha voluto mandare, attraverso i propri social, anche un messaggio (assai condivisibile) al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e a tutta la classe dirigente, consapevole che i cittadini, le imprese del made in Italy stanno attraversando (e attraverseranno ancora per molto) un periodo di forti difficoltà economiche:

"Caro Premier Conte facciamo così: Sospendi gli stipendi a tutti i politici per sei mesi e vi prendete 600 euro una tantum. Ve lo chiedono gli italiani".