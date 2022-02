Corrado Guzzanti a Lol

Corrado Guzzanti ha deciso di partecipare a Lol – Chi ride è fuori e ha confessato la sua opinione sul programma.

Da tempo lontano dal piccolo schermo, Corrado Guzzanti ha deciso di partecipare alla seconda edizione di Lol – Chi ride è fuori, e per la prima volta ha confessato al Corriere della Sera la sua opinione sul programma, molto distante dai suoi lavori precedenti. “Quando è uscito ‘LOL’ la scorsa stagione molti follower mi chiedevano di partecipare, altri no. Alla fine ho detto sì, ma cinque minuti dopo mi sono pentito. Attraversi diversi stati d’animo: alcune volte ti chiedi perché diavolo ci sei andato, poi invece conosci qualcuno di interessante e decidi che devi assolutamente rimanere. Ho trovato il programma interessante per i comici perché è uno show sostanzialmente drammatico: non dover ridere è una tortura”, ha ammesso con il Corriere della Sera.

Dopo sua sorella Caterina anche corrado Guzzanti ha deciso di partecipare a Lol – Chi ride è fuori, il programma di Prime Video condotto da Fedez. Il celebre attore comico ha affermato che partecipare allo show gli sarebbe servito per rimettersi in carreggiata e iniziare a lavorare anche a nuovi progetti “Mi sembrava una sfida interessante lontano da tutto quello che ho fatto finora. In questi anni mi ero atrofizzato sulla poltrona di casa, Lol mi ha fatto venire voglia di ritornare a fare Tv e teatro. Infatti sto preparando diverse cose“, ha ammesso Guzzanti, che è presente nella seconda edizione dello show insieme a Virginia Raffaele, Maccio Capatonda e moltissimi altri.

