Dopo frecciatine e recriminazioni reciproche, Manila Nazzaro e Soleil Sorge hanno fatto inaspettatamente pace.

Al Grande Fratello Vip Manila Nazzaro ha inaspettatamente fatto la pace con Soleil Sorge con cui, nelle ultime settimane, si è data del filo da torcere. In tanti hanno trovato poco coerente il comportamento dell’ex Miss che, fino a poche ore prima, aveva parlato male dell’influencer con gli altri concorrenti del gioco. “Mi sei mancata tanto e lo sai. Avevamo creato un muro, ci siamo fatte male con le parole e l’indifferenza. Mi ha dilaniato il cuore vederti stare così male l’altra sera. Mi dicevo ‘vai da lei’ però non c’era la possibilità di venire da te. Tu mi avevi girato le spalle, non riconoscevo più la Sole, la mia Sole. Tu sei splendida e non ti riconoscevo. Io lo so quello che sei, io sono innamorata persa di te come amica, perché siamo fatte della stessa sostanza”, ha detto Manila durante il suo chiarimento con Soleil Sorge.

Manila Nazzaro

Manila Nazzaro: il chiarimento con Soleil Sorge

In maniera del tutto inaspettata, Manila Nazzaro ha deciso di fare la pace con Soleil Sorge che, a quanto pare, ha accettato le sue motivazioni. L’armonia tra le due è destinata a durare? Al momento Soleil si trova in crisi anche per via della presenza di Alex Belli e Delia Duran all’interno del gioco.

“Noi non siamo arrabbiate, ma deluse entrambe, che forse è anche peggio. Io ammetto di aver messo delle barriere anche quando potevamo riavvicinarci. Tutto è nato perché quando è entrata Delia io sono crollata e tu invece di stare con me, la tua amica, sei corsa in suo aiuto facendole da mentore. Ok che sono un po’ rigida nei suoi confronti, però sono sempre rimasta disponibile al dialogo con Delia. Quindi stavo male e vedevo lei che diceva ‘sta piangendo perché non è più la regina della casa’ e tu stavi con lei e non con me”, ha ammesso Soleil durante il suo confronto con Delia.

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG