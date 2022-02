Katia Ricciarelli non ha digerito di finire in nomination e, per questo, ha chiesto al pubblico del GF Vip di eliminarla dal gioco.

Nelle ultime ore al GF Vip Katia Ricciarelli ha avuto un’accesa lite con Miriana Trevisan e, a seguire, è finita in nomination. La questione ha mandato su tutte le furie la cantante lirica che, rivolgendosi a Alfonso Signorini, ha chiesto di essere eliminata dal gioco:

“Alfonso io chiedo una cosa che è nuova, che forse non ti è mai stata chiesta. Senti, potrei uscire io per cortesia? Ne ho bisogno. Voglio andare a casa mia, vorrei tanto andarci. E perché non mi trovo più. Vorrei lanciare un appello al pubblico. Intanto ringrazio tutti i telespettatori. Visto che ti avevo detto l’altro giorno che era già una vittoria essere arrivata qui a 5 mesi dall’inizio, non ho mai avuto ambizioni di vincere, ma soltanto di vivere bene qui dentro. Adesso non mi trovo più. Visto che sono considerata una persona di una certa età è giusto che io me ne vada a casa e ne ho bisogno fisicamente, del mio spazio, dei miei affetti. Pubblico vi prego non consideratemi proprio. Il mio è un messaggio con il cuore, voglio andarmene via da qui”, ha dichiarato Katia Ricciarelli.

Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli vuole uscire dal GF Vip

Katia Ricciarelli non è affatto felice della piega che hanno preso per lei le cose nella casa del GF Vip e, dopo la diretta del reality show, ha ribadito a Davide Silvestri di essere intenzionata a lasciare il programma. “Non voglio più stare qui. Sono stata fin troppo, ma adesso non ci sto bene. Ok che manca poco, ma sono pur sempre tre settimane ancora da sopportare. Quindi voglio andarmene, spero che il pubblico mi ascolti“, ha dichiarato l’ex moglie di Pippo Baudo, che ha intimato il pubblico di votare per la sua eliminazione.

A seguire la cantante lirica si è sfogata contro gli altri concorrenti, e ha tuonato: “Io sono felice di uscire perché non mi va più di vedere queste facce da santarelline. Come sono contenta, mi sono liberata, adesso posso anche uscire… Sono contenta di essermi tolta un sassolino dalle scarpe, anzi un macigno, ora voglio uscire e andarmene. Adesso sono sbottata senza ritorno e voglio uscire, così lascio largo ai giovani. Andate a fare in C tutti“.

