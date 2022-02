Lory Del Santo ha confessato che il suo fidanzato, Marco Cucolo, sarebbe terrorizzato per il suo debutto all’Isola dei Famosi.

Marco Cucolo dovrebbe partecipare all’Isola dei Famosi in coppia con Lory Del Santo, ma lei stessa ha svelato a Nuovo Tv che il suo fidanzato sarebbe a dir poco terrorizzato all’idea di questa sua prima esperienza in un reality show: “Lui non voleva partecipare. E’ terrorizzato. Non si è mai trovato a vivere in una situazione simile”, ha ammesso l’attrice, che invece sarebbe entusiasta di poter prendere parte al programma.

Lory Del Santo

Lory Del Santo e Marco Cucolo all’Isola dei Famosi

Dopo la fine del GF Vip, Lory Del Santo e Marco Cucolo approderanno in compagnia di altri personaggi tv all’Isola dei Famosi. L’attrice ha rivelato di essere entusiasta per questa sua nuova esperienza in un reality show e ha confessato di non temere la gelosia verso le altre concorrenti (il suo rapporto con Cucolo sarebbe ormai rodato da tempo). “Non ho più quel genere di stimoli”, ha dichiarato a Nuovo Tv l’attrice, mentre in merito alle sue aspettative sulla partecipazione al programma ha detto: “Voglio essere una cellula impazzita all’Isola dei Famosi. E desidero osservare tutto con molta attenzione”.

