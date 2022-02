Nathaly Caldonazzo potrebbe rischiare l’espulsione dal GF Vip a causa di una frase contro Jessica Selassié.

Alcune delle affermazioni fatte da Nathaly Caldonazzo nella casa del Grande Fratello Vip contro Jessica Selassié hanno scatenato una bufera in rete e, nelle ultime ore, c’è chi ipotizza l’espulsione della showgirl per una frase pronunciata proprio contro la principessa etiope.

Nathaly Caldonazzo

Nathaly Caldonazzo a rischio esplusione

In molti tra i fan del Grande Fratello Vip hanno chiesto che vengano presi provvedimenti esemplari contro Nathaly Caldonazzo che, all’interno del reality show, si sarebbe scagliata contro Jessica Selassié affermando: “Il cibo lo ruba Jessica, d’altronde è un vizio di famiglia”.

La frase ha generato un putiferio e in molti hanno colto il chiaro riferimento di quanto detto da Nathaly a proposito del padre di Jessica, Giulio Bissiri (all’anagrafe Aklile Berhan Makonnen Hailé) che sarebbe stato arrestato per furto. Resasi conto della gravità di quanto da lei affermato, Nathaly Cladonazzo si sarebbe confrontata con gli altri concorrenti del reality show affermando: “Ragazzi ma ieri come ho sbroccato? Speriamo non si sentano le cose che ho detto, ho trasceso di brutto.” Il reality show prenderà provvedimenti nei suoi confronti? Sui social in tanti si sono scagliati contro di lei e si chiedono che piega prenderà la questione.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG