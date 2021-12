GF Vip 2021, le spese mensili di Jessica Selassié: il video del passato

Negli ultimi giorni, un video del passato, con protagonista Jessica Selassié del ‘Grande Fratello Vip 2021‘, sta facendo il giro del web. Il video in questione riprende alcune dichiarazioni della principessa etiope sulle sue spese mensili:

La concorrente del reality di Canale 5, quattro anni fa, ha preso parte alla seconda stagione di #riccanza su Mtv. Ecco come veniva presentata ai telespettatori:

Jessica ha 27 anni e vive a Roma. Ma il suo titolo arriva dall’Etiopia: è infatti la pronipote dell’ex imperatore di Addis Abeba […]. Essere Jessica vuol dire avere un autista, un domestico e una parrucchiera/truccatrice a domicilio. Abita in una casa con vista su piazza di Spagna e da lì alla via super lusso della Capitale – via dei Condotti – il passo è brevissimo. Roma è la sua città, ma non si fa scrupoli a prendere il suo jet privato per sbocciare nelle location più esclusive: in #Riccanza 2 l’abbiamo seguita in una serata blindatissima a Venezia durante la settimana della Mostra del Cinema e poi tutti alla volta di Montecarlo, dove ci ha portato a una festa in barca. Non ti aspettare che Jessica passi le sue giornate seduta sul trono, è una principessa dei nostri tempi e, oltre a essere una fashion blogger, è anche un’imprenditrice. Ha persino ideato un’app tutta sua e ci ha mostrato i passi dalla fase di sviluppo fino alla messa online e soprattutto la grande festa organizzata per il lancio in una location romana bling bling.