A Uomini e Donne Gemma Galgani si è commossa parlando della mancanza di un figlio che non è mai riuscita ad avere.

Gemma Galgani è riuscita a stento a trattenere le lacrime quando, a Uomini e Donne, ha confessato quanto le sia mancato avere un figlio: “Ho pensato che tutto questo amore che ho, e che spesso sembra spaventare gli uomini, forse nel tempo è rimasto inespresso”, ha dichiarato la dama torinese in merito alla sua maternità mancata, mentre in studio i presenti hanno cercato di consolarla.

Gemma Galgani: la maternità mancata

Mentre Gemma Galgani è apparsa visibilmente provata difronte al pubblico di Uomini e Donne per la sua maternità mancata, l’opinionista Gianni Sperti ha provato a consolarla affermando: “Sei non hai avuto un figlio è perché forse non si è creato il momento giusto. Non devi rimpiagere ciò che non hai fatto”. Gemma Galgani gli ha risposto singhiozzando: “Non l’ho fatto perché quando è arrivata la persona giusta ormai era troppo tardi”, e ancora:

“Questo amore che ho è tanto e sembra sempre che io debba mortificarlo. Vorrei essere compresa anche per questo”. La dama torinese riuscirà a trovare prima o poi la persona giusta per lei all’interno del dating show di Maria De Filippi? In tanti tra i suoi fan sperano proprio di sì.

