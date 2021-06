Gianni Sperti ama tantissimo condividere sui suoi canali social gli scatti che lo riguardano. In particolare su Instagram l’ex marito di Paola Barale ha postato il servizio fotografico di Alberto Della Porta. Per lui tantissimi complimenti come “Sei bellissimo”, “Che bella foto”, “Sei pazzesco”.

L’uomo tuttavia si è dovuto difendere dalle solite critiche, ovvero chi lo accusa di aver fatto ricorso a un ritocchino da parte della chirurgia estetica. A rispondere tuttavia ci ha pensato il diretto interessato mediante una Storia su Instagram:

“La foto è stata scattata lo stesso giorno in cui ho scattato le foto degli ultimi tre post. Non avendo le siringhe portatili, è impossibile che io abbia potuto fare un ritocchino tra uno scatto e l’altro. In quella foto ho un’espressione diversa che a me piace. Capisco che ad alcuni possa non piacere ma…anche meno, grazie. P.S: Non ho mai negato di aver fatto qualche ritocchino. Ora spero riusciate a dormire più serenamente”.

Nel corso della sua vita Gianni Sperti ha variato più volte il suo look, passando dalla testa rasata all’attuale capigliatura folta con barba.

Sperti, di origini pugliesi (è nato a Pulsano), ha esordito in televisione nel corso dello show di barzellette La Sai L’Ultima?, con un provino nel 1995. Poi ha preso parte al corpo di ballo in trasmissioni come Stelle sull’acqua e Buona domenica, con quest’ultimo impegno fino al 2000. Nel frattempo, ha anche lavorato nel 1999 a L’ultimo valzer con la conduzione di Fabio Fazio e Claudio Baglioni.

La fama di Gianni Sperti tuttavia da molti anni è legata dal ruolo di opinionista a Uomini e Donne, al fianco di Tina Cipollari. Al dating show con la conduzione di Maria De Filippi Sperti vi partecipa dai primi anni Duemila. Dal 1998 al 2002 è stato sposato con Paola Barale, conosciuta proprio nel corso di La Sai L’Ultima?.