La storia tra Valentina Rapisarda e Andrea Cerioli è solo un lontano ricordo, oramai. I due non sono più fidanzati da parecchio tempo. Tuttavia, i riflettori delle cronache rosa si sono nuovamente riaccesi sulla ragazza in quanto di recente ha dato un parere sulle ultime relazioni amorose del suo ex fidanzato.

Il concorrente dell’Isola dei Famosi 2021 è tornato sul luogo del delitto, ovvero Uomini e Donne, e ha conosciuto Arianna Cirrincione. E proprio lei è stata la scelta di Cerioli all’interno del dating show di Canale 5 con la conduzione di Maria De Filippi nel primo pomeriggio.

Una moda frequente dei personaggi più o meno famosi è di rispondere su Instagram alle domande dei propri follower. Qualcuno quindi ha pensato bene di chiedere a Valentina Rapisarda un giudizio proprio su Arianna Cirricione, attuale fidanzata di Andrea Cerioli.

La Rapisarda ha risposto che non le piace la fidanzata del suo ultimo ex, ma di provare grande stima per quella del penultimo:

“Se mi piace la ragazza del mio ex? Dipende a quale ex ti riferisci. Comunque del mio ultimo ragazzo no, per niente. Del mio penultimo ragazzo si, mi piace molto, è in gamba”.

La ragazza ha quindi fornito un giudizio ampiamente positivo sulla Cirrincione, ma non è finita qui. Proprio lei ha svelato anche che avrebbe dovuto partecipare a un reality show targato Mediaset. Due anni fa, quando il Grande Fratello Vip vantava la conduzione di Ilary Blasi, avrebbe sostenuto un provino per prendere parte alla trasmissione sulla rete ammiraglia del Biscione. Poi a quanto pare, non se ne è fatto più nulla.

A rivelarlo è sempre la diretta interessata, quando un fan le chiede se le piacerebbe andare al Gf Vip:

“Magari, mi piacerebbe tantissimo, ma non avendo un manager, non sono seguita da nessuno, non ho modo di poter fare questo tipo di provini. Però mi piacerebbe davvero tanto. Ne ho fatto uno due anni fa ma è finita a niente”.

Foto: account Instagram Valentina Rapisarda