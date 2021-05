La nomination reciproca della scorsa puntata de L’Isola dei Famosi ha lasciato strascichi tra Francesca Lodo e Andrea Cerioli.

Francesca ha accusato Andrea di svegliarsi di malumore costantemente, di lamentarsi per la fame e, di conseguenza, di stressare il resto del gruppo.

Secondo Andrea, però, Francesca Lodo ha scelto di nominarlo solamente per non esporsi e per non prendere una posizione, aggiungendo che quella del cibo è stata soltanto una scusa.

Nel filmato riassuntivo, abbiamo visto una lite accesa tra Francesca Lodo e Andrea Cerioli. Di seguito, trovate le parole usate dall’ex tronista di Uomini e Donne:

Sei la prima che conta i chicchi di riso a tutti! Tu vivi nell’ombra, non ti piace discutere e speri sempre di non finire in nomination!

Francesca Lodo ha risposto a tono:

Io non ho passato 50 giorni nell’ombra, non sono fatta così! Sei ridicolo e poco rispettoso!

Francesca Lodo ha avuto una piccola crisi, scegliendo di isolarsi perché non ha sentito il supporto del resto del gruppo. Secondo Francesca, Andrea è stato aggressivo verbalmente con lei:

È una persona aggressiva che non sa parlare in maniera calma. Negli altri, vedo strategia.

Il giorno dopo, la Lodo ha utilizzato termini forti all’indirizzo di Cerioli e la lite si è subito riaccesa.

Durante la diretta, Andrea Cerioli ha dichiarato che, quando capitano discussioni tra uomini e donne, si usa spesso la scusa dell’aggressività:

Non sono stato aggressivo, assolutamente no, zero. Ho detto la mia, l’ho nominata con motivazioni che sento. Ogni volta che un uomo e una donna discutono, si usa sempre la scusa dell’aggressività. Nominarmi per la scusa della fame mi è sembrata una stron*ata.

Francesca Lodo ha ribadito di essersi esposta molto durante questi quasi due mesi di Isola dei Famosi:

Non ho vissuto 56 giorni nell’ombra. Ho fatto vedere tante sfaccettature del mio carattere, durante le varie discussioni. Mi sono esposta parecchio. Ho mille modi di dire le cose, sono più razionale e più pacata. Per lui, è stata banale la motivazione ma è la mia motivazione. Anch’io ho fame. Una persona che si lamenta quasi tutto il giorno, a me destabilizza. Lui voleva un’altra motivazione. Negli altri, ho visto sguardi un po’ cambiati.

Per la cronaca, Francesca Lodo, dopo essere stata eliminata, ha deciso di chiarire al volo con Andrea Cerioli, abbracciandolo. Prima di andarsene, però, la showgirl ha deciso di dargli il “bacio di Giuda”.