Drusilla Gucci, dall’Isola dei Famosi alle telecamere di Domenica Live. La rampolla della famiglia Gucci ha passato gli ultimi giorni nel reality show con una certa sofferenza. La speranza di tornare a casa era davvero tanta, ma la sua partecipazione ha lasciato il segno, anche nei social. Il suo cognome ha un certo lustro nel mondo, tanto che ultimamente è finito di nuovo al centro di dibattiti per il film dedicato alla casa di moda italiana.

Drusilla non sembra particolarmente entusiasta:

Trovo noioso che facciano un film su un fatto di cronaca nera. Poi vabè Ridley Scott è un regista meraviglioso, quindi sarà comunque un bel film…

La vita di Drusilla e le sue particolari passioni per il macabro:

Io vivo con i miei genitori in campagna, c’è anche una foresta. Di notte sento le civette. Vado nella foresta e trovo delle ossa, poi le metto nel mio scaffale di ossa. Ho le corna di un capriolo, ho l’osso del pene del racun. Una sensitiva è entrata nel bagno di casa mia e diceva di aver sentito dei fantasmi. Si sente una certa atmosfera nella mia casa (ha più di 1000 anni). Tutta la mia famiglia è abituata. Mia mamma è la mia migliore amica.

Il messaggio da sua madre, la sua “migliore amica” Stefania:

Cara Dru, questa avventura all’Isola è stata una sfida con te stessa. Dentro di te c’è una donna determinata determinata che combatte per i suoi diritti. Hai sfidato le tue paure ascoltando ciò che ti dicevano i tuoi genitori. Sei un uccellino uscito dalla tua gabbia. Noi siamo fieri di te.

Stefania conferma che esiste una presenza in casa loro: “Io non ci faccio caso. In casa abbiamo 6/7 bagni e sembra che uno di questi bagni sia presenziato da dei fantasmi“.

Drusilla Gucci: “Io con Damiano dei Maneskin? Non sono fidanzata da un anno”

Si è vociferata una tresca fra Drusilla e il fidanzato con Damiano dei Maneskin: “Non so dove sia nata questa cosa. Io non sono proprio fidanzata. E’ da un anno che non ho un ragazzo. Il motivo per cui mi sono lasciata è perché eravamo distanti. Non andava più bene. Le relazioni di pochi mesi sono roba vecchia, io son più per le belle storie d’amore”

Barbara d’Urso mette in guardia l’ex naufraga c’è qualcuno che ha messo gli occhi su di lei: “C’è un signore che ti sta corteggiando. Il Visconte Ferdinando Guglielmotti“. Drusilla Gucci ci mette il due di picche: “Ah sì? Qualcuno gli dica che in amicizia va bene ma…” il Visconte è stato avvertito.