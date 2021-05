A Domenica Live la bella Manila Nazzaro e il suo compagno Lorenzo Amoruso sono tornati nello studio di Barbara d’Urso per raccontare il loro amore che dura da diversi anni. Li abbiamo conosciuti meglio l’anno scorso, quando insieme hanno partecipato a Temptation Island riuscendo a superare anche una prova importante, quella della fiducia. Una nuova vita li ha attesi nel dopo Temptation, un progetto importante che a piccoli passi sta prendendo piede.

Manila ha due figli avuti precedentemente dal matrimonio con Francesco Cozza, un terzo sarebbe dovuto arrivare con Lorenzo, ma il dramma della perdita al terzo mese di gravidanza ha – per ora – fermato il sogno. Manila lo annunciò così il 31 dicembre 2020 tramite Twitter:

Per me e Lorenzo è stato allo stesso tempo il 2020 della consapevolezza del nostro amore, semplice, forte, limpido, ma che ha lasciato anche a noi un dolore profondo, quando, qualche settimana fa abbiamo perso il nostro bimbo. Parlarne può essere una piccola carezza a tutte quelle coppie che hanno attraversato lo stesso dolore, profondo, di cui non bisogna vergognarsi.

Manila ha gli occhi lucidi rileggendo quelle parole: “Fa effetto” (qui il video)

Lorenzo ripercorre quel triste giorno:

Fino al momento della certezza davanti al medico ero forte stoico, però ci confermò che il bambino non c’era più. Per quanto tu possa essere forte, per quello che è stata la mia vita in generale, avere una notizia così era l’ultima cosa che potevo immaginare. Eravamo solo andati a sentire come batteva il cuore del bambino.

Manila: “Da donna ho deciso di raccontarlo alle donne perché ho sentito alcune ragazze il giorno del raschiamento in ospedale. Ho condiviso con loro e notavo la loro incredulità nel pensare che a me, personaggio pubblico, mi capitasse una cosa così“.

Lorenzo: “Nel mondo dello spettacolo sembra che certe cose non si possono raccontare. Però tutti siamo vulnerabili.”

Manila: “Adesso stiamo meglio“.

In un filmato la coppia presenta la nuova casa: “E’ perfetta come io desideravo. Avremo una grande stanza dove potremo riunirci con gli amici, la camera per i nostri figli. Il vero cuoco di famiglia è Lorenzo. C’è ancora tanto da fare“

Le nozze si stanno avvicinando? L’ex Miss Italia risponde: “Sono vicina al divorzio, vediamo…”