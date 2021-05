Dopo l’operazione agli occhi che l’ha costretto ad abbandonare l’Isola dei Famosi, Brando Giorgi è stato ospitato a Domenica Live insieme a sua moglie, l’attrice e showgirl Daniela Battizzocco. Sposati nel 2018, Brando e Daniela sono genitori di due figli, una vita intensa di gioie e traguardi importanti raccontati a Barbara d’Urso.

Si parte proprio dagli accertamenti oculistici e quindi all’operazione che hanno troncato l’esperienza nel reality show. Tutto fortunatamente è andato a buon fine:

Non vedevo più dall’occhio destro, mi si è staccata la retina di tre punti. Ringrazio chi mi ha operato. L’operazione è durata un’ora e mezza. Ero sotto anestesia locale. Ho rischiato di non vedevo più da quell’occhio, se avessi aspettato ancora sarebbe peggiorato. Gli occhiali li devo ancora tenere per un po’ di tempo.