Il suo ritiro ha spiazzato i telespettatori de L’Isola dei Famosi perché Brando Giorgi, indubbiamente, stava diventando uno dei protagonisti della quindicesima edizione del reality show di Canale 5. La doccia fredda è arrivata durante la nona puntata quando Massimiliano Rosolino ha annunciato il suo ritiro dal gioco a causa di problemi di salute, un distaccamento della retina per il quale si è resa necessaria un’operazione.

L’attore, tornato, quindi, in Italia, è ricomparso sui social per fornire aggiornamenti circa le sue condizioni di salute. L’intervento è andato a buon fine:

Allora, eccoci qua, scusatemi se ho gli occhiali da sole… Mi sento un po’ sciocchino, non è un bel vedere! L’operazione è andata bene. Devo stare steso per questi due giorni, poi ne avrò ancora per parecchi giorni. Mi sono arrivati tanti tanti tanti messaggi di solidarietà.