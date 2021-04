Akash Kumar, il concorrente più discusso della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, è stato intervistato da Barbara D’Urso, durante la puntata di oggi di Domenica Live.

L’attore e modello 30enne, nato in India da padre indiano e madre brasiliana e cresciuto anche in Italia, ha commentato una serie di polemiche che lo riguardano, dall’accusa di aver ritoccato chirurgicamente i suoi occhi azzurri alla frase “Li ho asfaltati!”, condivisa sui social durante la sua prima ospitata come ex concorrente a L’Isola dei Famosi, e non solo.

Akash Kumar, in studio, è apparso subito deciso a chiarire ogni dubbio riguardante l’autenticità dei suoi occhi:

Rispondo al caro Giacomo Urtis che ha detto che ho fatto l’intervento agli occhi in Marocco. Per andare in Marocco, serve un visto, no? Barbara, tieni il mio passaporto e guarda se c’è il visto…

Il modello ha anche chiesto di “zoomare” la famosa immagine dove appare con gli occhi scuri:

Posso chiedere di fare zoom sulla foto? Da vicino, si vede che l’occhio è chiaro. E’ stato photoshoppato… Ma se fai zoom, si vede. Col cellulare, si vede. Sono io, sì. L’occhio è mio, l’hanno solo inscurito. E’ incredibile! Poi, da che pulpito, Urtis… Non avrei fatto le campagne più grandi al mondo se avessi fatto così. Madre Natura mi ha fatto così, poi c’è tanta invidia… Questo personaggio ha detto prima che mi ha visto con gli occhi scuri e poi ha detto che non mi ha mai visto con gli occhi scuri…

Akash ha commentato anche la sua foto da bambino, confermandosi la veridicità dell’immagine:

La foto del bambino? Sono sempre io. Anche lì, hanno detto tante cattiverie. Ogni cosa che pubblico, scrivono cattiverie. Non so più cosa fare ormai… Perché le persone ti hanno scritto per dirmi che gli occhi non sono miei? Invidia! Io ce l’ho fatta… Quando uno si mette di impegno e ce la fa, c’è tanta invidia. Anche Milly Carlucci ha detto che questi sono i miei veri occhi… Polemica finita, raga! Se sono così bello, non è colpa mia!

Il modello ha anche confermato di aver sofferto di depressione e attacchi di panico, dopo una lunga relazione giunta al termine, e di essere affetto da dislessia:

Ho perso 19 chili… Ho avuto depressione, attacchi di panico. L’avevo già dichiarato in un altro programma. Non ho mai dichiarato il nome della mia ex fidanzata, non lo farò mai. E’ stata dura. Quando mi sale un attacco di panico, esco, non devo pensarci, sto male. Prima dell’Isola, 4-5 mesi fa, ho preso tre antidepressivi e ho dormito per 4 giorni. Ora sto bene. Quando leggo, vedo le parole al contrario. Anche il modo di parlare, di scrivere… Anche in questo, devo migliorare. Dicono che sono arrogante ma sono un bravo ragazzo. Quando mi parte la brocca, non si capisce niente. Soffro dall’infanzia di queste cose qui, non l’ho mai detto. Ho sempre fatto solo moda. L’Isola, l’ho fatta apposta per superare queste cose qui.

Akash, infine, ha ridimensionato la frase “Li ho asfaltati!”, dichiarando anche di essersi chiarito con Tommaso Zorzi:

Perché ho detto “Li ho asfaltati”? Con Tommy, ho chiarito. Tutta questa pressione, da quando sono uscito… Non volevo dire che ho asfaltato il programma. Intendevo solo dire che ho fatto il mio.