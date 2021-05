Non si contano più ormai le ospitate di Rosalba Pippa in arte Arisa all’interno della Domenica In di Mara Venier. La cantante originaria di Pignola, in Basilicata, ha aggiunto un altro capitolo alla telenovela riguardante lei e il fidanzato, l’autore televisivo e manager Andrea Di Carlo.

Arisa si è sottoposta a un’intervista da parte della conduttrice veneta. Alla domanda relativa al suo matrimonio, l’artista ha risposto dichiarando:

“Non lo so, vedremo. Io sono una persona umorale essendo un’artista. Lo sono anche le persone che stanno con me un po’. A me tanto chi mi prende? Ma preferisco non parlare di me, vorrei cantare”.

Inizialmente Mara Venier è rimasta sbigottita (“Ma come, avevo visto solo un mese fa quella copertina in cui dicevi che ti saresti sposata!“). Arisa ha ribattuto: “Beh, l’intervista è uscita un mese dopo rispetto a quando è stata fatta“.In un secondo momento la conduttrice ha avvertito poi che la cantante fosse abbastanza provata.

L’interprete ha inoltre parlato delle difficoltà nell’avere una situazione stabile:

“Vedo tante amiche e colleghe cantanti che all’età mia si sono sposate e hanno avuto dei figli. Anche io lo vorrei ma la mia vita non è facile, non è come quella delle persone normali. Noi giriamo tanto, tu lo sai, non viviamo sempre nello stesso posto, abbiamo difficoltà ad avere una quotidianità stabile”,

Probabilmente Arisa ancora una volta non sta vivendo un momento felicissimo con il suo attuale compagno-manager. Solo una settimana dopo il Festival di Sanremo l’artista andò da Mara Venier facendo capire che le cose con Di Carlo non si stavano mettendo per il verso giusto. L’uomo così annunciò che aveva annullato il matrimonio. Il fidanzato manager dichiarò che non le era piaciuto non essere stato citato all’interno dell’intervista alla conduttrice. Chissà se a breve avremo o meno una replica.