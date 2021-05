Questa sera, Vera Gemma, per la prima volta, ha presenziato in studio a L’Isola dei Famosi. La figlia di Giuliano Gemma si è presentata con un abito dorato in stile Beyoncé che ha riscosso molto successo in studio e che è stato apprezzato soprattutto da Ilary Blasi (“Mi hai battuto a ‘sto giro!“) e da Elettra Lamborghini (“È meraviglioso, lo voglio anch’io!“).

Il suo fidanzato Jeda è rimasto fermo nella sua postazione in quanto Vera Gemma si era già rivista con il suo compagno, prima della diretta di questa sera:

Ma certo che ci eravamo già visti! E che aspettavo di vederlo qua! Dopo tutta quell’astinenza… Mi ha fatto trovare un po’ di persona a cui tengo a casa, ha fatto una specie di festicciola! Lui è stupendo…

Ilary Blasi, quindi, ha cominciato ironicamente a provocare Vera Gemma circa il suo rapporto di complicità con Jeda che abbiamo visto in queste settimane di Isola dei Famosi.

Vera Gemma non ha nascosto un po’ di gelosia:

Devo essere sincera? Sì, sono un po’ gelosa! È una lotta impari, Francesco Totti qui non ci viene! Questo scambio di coppia o lo facciamo come si deve e mi fate venire Francesco qui o niente!

La conduttrice ha stuzzicato Vera Gemma anche sul bacio con Jeda che abbiamo visto durante la scorsa puntata:

Jeda bacia molto bene dal plexiglass!

Ecco come ha reagito la Gemma:

Il giorno dopo, mi sono svegliata e c’erano tutte queste foto di voi due che vi baciavate e il plexiglass non si vedeva! Mi è presa un’ansia…

Ilary Blasi, non paga, però, ha calato un altro asso:

Ma lo controlli il cellulare di Jeda? No? E fai male perché mi ha mandato un sacco di messaggi!

Risposta da manuale di Vera Gemma: