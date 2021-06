Gossip: le notizie del 4 giugno 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi venerdì 4 giugno 2021

Chiara Ferragni vaccinata contro il Covid-19: la risposta agli haters

Chiara Ferragni, nelle scorse ore, sui propri social, ha risposto ai complottisti, convinti che si sia vaccinata contro il Covid-19, esclusivamente per un ritorno di immagine:

Mi fa ridere che tantissimi complottisti abbiano sostenuto che abbia fatto finta di fare il vaccino, perché in un video sembrava che avessi il cerotto su un braccio diverso. Siete fuori: quello che dite dipende dalle inquadrature. Ho fatto il vaccino sul braccio sinistro, quello dove non ho il tatuaggio dei leoni.

Solo qualche ora prima, l’imprenditrice digitale ha invitato i propri followers a vaccinarsi per sconfiggere la pandemia:

È un momento così emozionante. Sembrava così lontano, ma finalmente ho ricevuto la mia prima dose di vaccino contro il Covid. Dopo più di un anno in isolamento e paura sono così felice che questo sia il primo passo verso una vita normale. Mi raccomando vaccinatevi tutti. È l’unico modo per uscire dall’incubo. Io sono stata bene. Ho avuto solo un po’ di dolore al braccio.

Andrea Mainardi papà per la seconda volta: il gossip

Andrea Mainardi ha annunciato sui social di diventare papà per la seconda volta. La moglie Anna Tripoli, infatti, aspetta un maschietto:

Amore mio, abbiamo costruito fin dal primo giorno in cui ci siamo conosciuti; così diversi ma così uniti. Ho sempre avuto l’obiettivo di farti stare bene, di renderti felice e di vederti sempre sorridere. Ed eccoci qui adesso, con le mani sul tuo pancino, con il cuore che scoppia, con un TI AMO ancora più potente. Signore e Signori, sarà un Mainardino!

Le liti tra Marco Liorni e la moglie Giovanna

Marco Liorni, in una lunga intervista al settimanale ‘Oggi’, ha spiegato, per la prima volta, i motivi per cui litiga spesso con la moglie Giovanna: