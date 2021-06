Viva l’estate: il nuovo singolo di Mario Forte feat. Antonella Mosetti (testo e video)

Porta per titolo, ‘Viva l’estate’, il nuovo singolo di Mario Forte (uno dei giovani rappresentanti della scena neomelodica), frutto della collaborazione con Antonella Mosetti, reduce dall’esperienza del ‘Grande Fratello Vip‘. Una hit fresca che si candida a diventare uno dei tormentoni dell’estate 2021.

Ecco il testo della canzone:

Finalmente si parte

zaino in spalla e chitarre

e gli amici di sempre

sono già tutti là

il deejay suona ancora

quella vecchia canzone

ci ricorda qualcuno

che è rimasto in città

Mario prepara un po’ di rum

che siamo in vacanza

non ci fermiamo più

dammi un bacio

che sa di sale

in riva al mare

fammi ballare

viva l’estate

viva l’estate

Questa sera si balla

tutti sotto le stelle

e faremo l’amore

con il rumore del mare

Mario si è innamorato già

ha perso già la testa per

quella bionda là

dammi un bacio

che sa di sale

in riva al mare

fammi ballare

viva l’estate

viva l’estate

vedi una donna

sembra che guarda la scena

mentre ti muovi così

dammi un bacio

che sa di sale

in riva al mare

fammi ballare

viva l’estate

viva l’estate.