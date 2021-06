Gossip: il nuovo singolo di Giacomo Urtis feat Leonardo Decarli (testo e video)

Porta per titolo ‘Gossip’, il nuovo singolo di Giacomo Urtis, frutto della collaborazione con lo youtuber, Leonardo Decarli. Nel video ufficiale del pezzo, compaiono anche Sonia Lorenzini, Denis Dosio (dal ‘Grande Fratello Vip 5′) e Giucas Casella (ex naufrago de L’Isola dei Famosi 13′), Angelo Sanzio (il Ken italiano protagonista dell’ultima stagione della versione nip del reality di Canale 5).

A seguire il testo della canzone.

Anche se non è vero io ti amo davvero

anche se non è vero lo si fa credere

nella la vita reale serve mucho dinero

in vacanza ti porto, paparazzo, io e te

gossip, gossip per apparire,

gossip, gossip qualche giornale,

gossip, gossip, che fa parlare

di me, di te, di me, di, di me, di te

ospiti da Barbara d’Urso

a dire la verità

tanti gli amori inventati

copertine per

successo per

Anche se non lo dico palestrato anche figo

anche se non sei fico, intanto passi in tv

anche se non lo dico hai il viso cambiato

eres inteligente para hablar de ti

gossip, gossip per apparire,

gossip,gossip qualche giornale,

gossip, gossip, che fa parlare

di me, di te, di me, di, di me, di te

ospiti da Barbara d’Urso

a dire la verità

tanti gli amori inventati

copertine per

successo per

Incrementi di followers sono quelli che cercherai

la prima cosa che vedi in un uomo

gli occhi, le mani non sono i like

sono tanti gli batti per fare sto gossip

che ti imbuchi alle feste per un selfie

massacri il giornale per farti intervistare

ma che fine facciamo?!

ospiti da Barbara d’Urso

a dire la verità

tanti gli amori inventati

copertine per

col chirurgo per