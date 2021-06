Gossip: le notizie del 3 giugno 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi giovedì 3 giugno 2021

Rosalinda Cannavò, in lizza per la nuova edizione di ‘Tale e quale show’, nelle scorse ore, sui propri social, ha smentito categoricamente di aver lasciato il fidanzato Andrea Zenga:

Segnalate questo profilo che si spaccia per me. Ma mi spiegate perché non avete un hobby, perché non lavorate, impegnate il tempo per leggere, cantare, suonare, correre, acculturarvi, invece di ossessionarvi a dei personaggi al punto di creare profili fake con il loro nome e sparare una serie di stro**ate? Spiegatemi, perché non comprendo. Aiutatemi a segnalare.