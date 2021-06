Non ci sono più dubbi sul fatto che Martina Miliddi e Raffaele Renda, ex allievi di Amici 20, stiano vivendo una storia d’amore.

La ballerina sarda, infatti, ha ufficializzato la storia con il cantante, pubblicando la foto inequivocabile di un bacio.

Martina, attraverso Instagram Stories, ha anche condiviso un messaggio con il quale si è rivolta alle persone che le stanno rivolgendo insulti continui. Come sappiamo, infatti, la ballerina, durante la sua esperienza ad Amici, ha vissuto una storia con Aka7even e ha manifestato anche un interesse nei riguardi di Raffaele, scegliendo, alla fine, quest’ultimo. Di conseguenza, la coppia è entrata nel mirino degli haters.

Di seguito, trovate il post condiviso da Martina:

Credo che nella vita ognuno di noi sia libero di fare le proprie scelte e non ci sono quelle più giuste o quelle più sbagliate, ma solo quelle fatte col cuore, quelle che ti rendono felici. Leggo i vostri commenti, e penso quanto tempo sprecato a insultare due ragazzi di 20 anni che si godono la vita cosi com’è. Meno cattiveria, vivi e lascia vivere. Fuori si sta così bene, godetevi le persone a cui volete davvero bene, ridete, mangiate, siate coraggiosi di prendere la vostra vita in mano, perché credetemi non c’è cosa più bella di vivere senza pensieri. Vi mando un abbraccio fortissimo!