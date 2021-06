Gossip: le notizie del 2 giugno 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi mercoledì 2 giugno 2021

Aka7even, durante una diretta su Instagram con Anna Pettinelli, ha commentato il flirt tra Raffaele Renda e Martina Miliddi nato fuori dalla scuola di ‘Amici 20’:

Non me ne frega niente. Penso che loro debbano fare la loro vita e io faccio la mia, stop.

Ilary Blasi, intervistata da ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, ha rivelato, per la prima volta, la propria routine, in camerino, subito dopo la diretta de ‘L’Isola dei Famosi 15’:

A fine puntata mi libero dei tacchi e mi infilo la mia tuta con cui vivo in casa ogni giorno. Mi sciolgo i capelli se sono raccolti e via, vado diretta in albergo.