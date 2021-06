Gossip: le notizie dell’1 giugno 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi martedì 1 giugno 2021

Vera Gemma, in una lunga intervista a ‘Super Guida Tv’, avalla l’ipotesi di una probabile partecipazione del fidanzato Jeda alla prossima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ dopo essersi fatto notare negli studi de ‘L’Isola dei Famosi 15‘:

Era da tempo che girava questa voce che lui potesse partecipare al Grande Fratello Vip. Io gli darei lo stesso consiglio che gli ho dato quando sapevo che lui sarebbe venuto in studio per me ovvero di essere sempre se stesso senza sgomitare. Credo che sarebbe interessante vederlo in un reality perché ha anche una storia interessante alle spalle. È un personaggio che potrebbe riservare delle sorprese. Gli auguro di fare un reality anche da solo. A me non frega nulla. Se partecipasse lui da solo ne sarei felice.