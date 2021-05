Ignazio Moser si commuove per la sorpresa di papà Francesco: “E’ un esempio” (video)

Nel corso della semifinale de L’Isola dei Famosi 15′, in onda, stasera 31 maggio 2021, Ignazio Moser ha ricevuto un videomessaggio, a sorpresa, dal padre Francesco Moser (Qui, il video):

Sai che noi Moser non siamo mai stati di tante parole, siamo un po’ grezzi in questo senso. Sappi che io ti voglio bene. Ti ho sempre seguito in televisione. Ti hanno anche tagliato i capelli e la barba, lo sai che a me non piace. Io ti toglierei anche i tatuaggi. Ti ho sempre rispettato, ti ho lasciato fare quello che volevi. Spero che ti trovi bene e che resterai più tempo possibile. Ti aspettiamo qua a casa, che devi rendermi tutte le spinte che ti ho dato quando eri bambino. Ora non ce la faccio più a spingerti perché sei più pesante di me. Ti aspettiamo. Ci sono le ciliegie mature quando torni. Ciao.

Il ciclista si è commosso per le parole d’affetto dell’amatissimo papà:

Non riesco a dirlo. Il rapporto con il mio papà è bellissimo. C’è sempre stato nei momenti difficili, in generale per noi. Siamo due orsacchiotti, facciamo fatica a dirci le cose, a dimostrarci l’affetto. Non me l’aspettavo proprio. Era stato abbastanza chiaro. Lui non voleva essere coinvolto. Grazie a tutti. Anche se non siamo sempre andati d’accordo, gli dico che è il mio papà. Lo è sempre stato e sarà per sempre il mio esempio.