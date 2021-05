Rosalinda Cannavò si è lasciata andare ad uno sfogo riguardante il suo stato di salute tramite delle Stories sul suo account Instagram. L’attrice ha dichiarato:

“Ragazze sono giorni che sto male con la cervicale, con la schiena.Non chiudo occhio da un po’ di giorni infatti si vede dalle mie occhiaie”.

Successivamente, l’ex Adua Del Vesco ha rivelato:

“Purtroppo non so veramente come trovare la soluzione. Oggi andrò da un fisioterapista probabilmente perchè devo necessariamente farmi curare questo problema“.

Infine, ha dichiarato:

“Tra l’altro Anna, la custode dove sta Andrea, mi ha fatto un massaggio con un prodotto straniero che dicono sia molto efficace. Vediamo se fa effetto. Io incrocio le dita. Non ce la faccio più. Vi faccio sapere se trovo il fisioterapista e stasera starò meglio. Anche perchè domani devo partire”.

Rosalinda Cannavò è famosa per aver preso parte con il nome d’arte di Adua Del Vesco ad alcune fiction della casa di produzione Ares Film. Al suo fianco in queste fiction era protagonista Gabriel Garko. I due avevano dichiarato di avere una storia, ma solo l’anno scorso Garko ha fatto coming out al Grande Fratello Vip 5, proprio davanti a Rosalinda. La settimana successiva lo stesso attore ha rilasciato un’intervista a Verissimo sul tema.

Nel corso delle settimane inoltre con le sue dichiarazioni l’attrice aveva contribuito a far nascere il cosiddetto Ares Gate. La Cannavò aveva insinuato che lo scomparso produttore Teodosio Losito aveva messo delle regole per gli attori della casa di produzione, con imposizioni non solo dentro ma anche fuori dal set. Le frasi pronunciate all’interno del reality show con la conduzione di Alfonso Signorini su Canale 5 hanno dato vita a un’indagine della procura, che ha sentito diversi personaggi famosi. Del caso si stava occupando anche la trasmissione Pomeriggio Cinque di Barbara d’Urso, ma a causa di una diffida ha dovuto rinunciarci.

Nella casa del Grande Fratello Vip 5 l’attrice si è fidanzata con Andrea Zenga. Dei due si parla come coppia protagonista di Temptation Island.

Foto: account Instagram Rosalinda Cannavò