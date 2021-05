Anna Munafò ha partecipato a Uomini e Donne, come tronista, durante l’edizione 2013/14. La sua esperienza sul trono del programma di Maria De Filippi terminò con la scelta di Emanuele Trimarchi. Prima di Uomini e Donne, Anna Munafò partecipò anche al concorso di Miss Italia al termine del quale arrivò in seconda posizione dietro la vincitrice Edelfa Chiara Masciotta e davanti alla terza classificata Pamela Camassa.

Dopo Uomini e Donne, Anna Munafò, che oggi ha 35 anni, si è allontanata dal mondo della televisione e dello spettacolo. Originaria di Milazzo, l’ex tronista ora vive in Sicilia ed è sposata dal 2019 con il marito Giuseppe da cui, nel giugno 2020, ha avuto un figlio di nome Michael.

Anna Munafò ha pubblicato un post su Instagram con il quale, presumibilmente, ha voluto lanciare un messaggio a tutte le donne che faticano a ritrovare la forma fisica dopo la gravidanza. Più in generale, il post pubblicato dall’ex Miss può apparire anche come un monito a tutte quelle persone che giudicano altre persone in base esclusivamente al loro aspetto fisico e anche un invito ad accettarsi così come si è.

Di seguito, trovate il contenuto del post: