Temptation Island, Vera Gemma e Jeda nel cast? La candidatura

Vera Gemma, protagonista assoluta della quindicesima edizione de ‘L’Isola dei Famosi’, si candida, a tutti gli effetti a prendere parte alla prossima edizione di ‘Temptation Island‘ assieme al fidanzato Jeda come confessato a ‘Rolling Stone’:

Oddio che scene che potremmo fare! Soprattutto io! Ma anche lui è geloso. Sarebbe molto divertente.

La chiamata, da parte della produzione di ‘Temptation Island’, non è ancora arrivata:

Ancora no, pensa che scemi! Dovrebbero sbrigarsi a farlo.

La coppia, nonostante la grossa differenza d’età, tra qualche tempo, festeggia un anno di fidanzamento:

Jeda mi sopporta, perché non sono facile. È un insegnargli la vita, dove ha sbagliato, come mi può aiutare. Altro che toy boy, caro je costa: riceve rimproveri che neanche mio figlio subisce, ma mi ama per quella che sono. La gente pensa lo mantenga, ma non è così. Siamo due persone innamorate. Lui mi dice che vuole stare sempre con me.

Un amore a prova di malelingue, destinato a durare nel tempo:

Gli dico: “Amore, ma a ottant’anni non voglio che mi porti il pappagallo”. E lui: “Sì, io anche a ottant’anni ti amerò”. Ma gli rispondo: “No, perché non ci arrivo, non ti do questa soddisfazione: muoio prima. Ti attacchi al cazzo!”. Per dirti la delicatezza.

Il giovane produttore musicale ha supportato la compagna, come un leone, in studio durante l’avventura in Honduras: