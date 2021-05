Amici: Martina Miliddi e Raffaele Renda insieme a Cagliari

Martina Miliddi e Raffaele Renda hanno preso parte alla ventesima edizione di Amici, terminata con la vittoria di Giulia Stabile.

Per quanto riguarda il lato gossip di quest’edizione, Martina e Raffaele sono stati i protagonisti di una vera e propria “soap opera”, vista durante il daytime del programma, insieme al cantante Aka7even. Quest’ultimo, innamoratissimo di Martina fin dai primi giorni, ha sofferto molto quando la ballerina ha esternato il proprio interesse anche nei riguardi di Raffaele, ricambiato da quest’ultimo.

Non è più un mistero che la relazione tra Aka7even e Martina si sia interrotta. Una volta terminata l’esperienza di Amici, Martina e Raffaele hanno deciso di frequentarsi, stando anche a quanto detto dal cantante durante una diretta su Instagram:

Ci stiamo sentendo, stiamo provando a conoscerci lontano dalle telecamere. È una situazione un po’ strana. Se son rose fioriranno.

Come testimoniano anche alcune recenti Instagram Stories, condivise sui profili di entrambi, il cantante 21enne, in questi giorni, si trova a Cagliari, la città dove vive la ballerina.

In un’Instagram Stories condivisa oggi, ad esempio, possiamo vedere Martina e Raffaele insieme durante un giro in automobile.

Ciò, ovviamente, è la prova che la frequentazione tra il cantante e la ballerina è ancora in corso.

Amici, Raffaele Renda: le dichiarazioni a Verissimo

Raffaele, dopo Amici 20, è stato intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo.

Come scritto in precedenza, il cantante di Focu Meu ha sempre provato interesse nei riguardi di Martina ma la sua amicizia con Aka7even l’ha messo in difficoltà: