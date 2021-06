Michele Merlo di Amici, meglio conosciuto come Mike Bird, è ricoverato in ospedale per emorragia cerebrale, derivante da una forma di leucemia fulminante. La notizia sulle condizioni di salute del cantanteha fatto tam tam sui social. Il giovane aveva partecipato all’edizione numero 17 del talent show con la conduzione di Maria De Filippi su Canale 5,

Il ragazzo ha già affrontato un’operazione tra giovedì e venerdì presso l’Ospedale Maggiore di Bologna, come ha fatto sapere la famiglia in un comunicato ufficiale, diffuso mediante i suoi consulenti. Merlo versa attualmente in gravi condizioni.

Tra i tantissimi fan e amici che gli augurano una pronta guarigione, Federico Rossi dell’ex duo Benji & Fede: “Forza anima libera“, ha scritto l’amico come commento all’ultimo post Instagram di Michele al quale ha rivolto pure un pensiero tra le sue Instagram Stories.

Michele Merlo aveva infatti scritto un post, “Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?”, divenuto destinatario dei messaggi di affetto degli utenti che hanno fatto salire il suo nome tra i trend topic del social network Twitter.

Michele Merlo, nato nel 1993, è originario di Marostica, in provincia di Vicenza. Nel corso dell’edizione 2017 del talent show Amici il cantante noto con lo pseudonimo di Mike Bird era giunto alla fase serale nella squadra bianca – ed è stato eliminato a un passo dalla finale. Alla guida della squadra vi era Morgan, che poi causa abbandono ha ceduto il posto ad Emma Marrone. Una volta uscito dal programma televisivo con la conduzione di Maria De Filippi è riuscito ad avere fortuna con i suoi brani anche all’estero, in particolar modo con buoni riscontri nel Regno Unito.

Nel gennaio 2020 Merlo era uscito con l’album Cuori stupidi. Il disco conteneva i singoli Non mi manchi più, Mare, Tutto per me, Aquiloni, Andrà tutto bene e Tivù.

Foto: account Instagram Michele Merlo