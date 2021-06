Gossip: le notizie del 5 giugno 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi sabato 5 giugno 2021

Andrea Zelletta, ospite di ‘Casa Chi’, ha confermato di aver interrotto qualsiasi tipo di rapporto con Pierpaolo Pretelli una volta terminata l’esperienza del ‘Grande Fratello Vip 5‘. L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, però, è aperto, ad un chiarimento:

Non l’ho più sentito. Mi dispiace perché aveva detto di essere rimasto deluso da alcuni miei video o atteggiamenti. L’ultimo messaggio è stato il mio, mi aspettavo una telefonata che non c’è stata. Io mi sento di non aver sbagliato nulla, capiterà di vederci e parleremo in maniera molto matura. Al GF Vip sembravamo molto simili, sono aperto a una chiacchiera per chiarire questi fraintendimenti.

Francesca De Andrè, intervistata dal ‘Corriere Della Sera’, ha confermato che, ad oggi, non ha alcun rapporto con il papà Cristiano:

Ho rivelato solo l’1% di quello che ho vissuto e non mi sarei messa a raccontare in tv il mio passato molto doloroso, la mia vita privata se non mi fossi trovata costretta da mio padre. Lui aveva pubblicato un’autobiografia dove aveva messo insieme solo menzogne: su mia mamma, su di me, sui miei fratelli; aveva anche negato che io fossi stata in orfanatrofio. Mi sono sentita in dovere di dire la verità soprattutto per rispetto di mia mamma che si è trovata sola con tre figli, scaricati in mezzo a una strada. L’ho fatto per senso di giustizia.