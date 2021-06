Michele Merlo, l’ex concorrente di Amici attualmente ricoverato presso l’Ospedale Maggiore di Bologna per un’emorragia cerebrale, aveva scritto il seguente post su Instagram: “Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?”.

Non un selfie, come era solito fare, ma la foto di un mare al tramonto. Con un testo che evidentemente faceva immaginare che il giovane stesse già male. Non appena si è diffusa la notizia sulle sue condizioni di salute, tantissimi fan e personaggi più o meno noti hanno preso d’assalto il post dell’artista, meglio conosciuto come Mike Bird. In un comunicato ufficiale della famiglia diffuso attraverso i suoi consulenti, si spiega che Merlo abbia dovuto affrontare una delicatissima operazione chirurgica tra giovedì e venerdì scorso.

Michele Merlo aveva preso parte all’edizione numero 17 di Amici, il talent show con la conduzione di Maria De Filippi su Canale 5. Il ragazzo era tra le fila della Squadra Bianca, che vedeva a capo Marco Castoldi in arte Morgan. Il cantante monzese tuttavia abbandonò il programma ed Emma Marrone prese il suo posto. Una volta finita la trasmissione, Merlo aveva ottenuto dei buoni riscontri nel Regno Unito. Nel gennaio 2020 aveva pubblicato il disco Cuori stupidi.

Michele Merlo, le preghiere di amici e colleghi

Come dicevamo prima, tantissimi hanno augurato a Michele una pronta guarigione. Tra tutti, Federico Rossi dell’ex duo Benji e Fede: “Forza, anima libera“. Ma anche Aka7even: “Daje, brodi“. Anche un volto non di Amici, ma dell’universo defilippiano come Beatrice Valli ha fatto i suoi auguri a Merlo: “Forza, Michi“. “Forzaaa”, scrive Giulia Penna, ex Amici ma anche aspirante candidata di qualche anno fa a X Factor. “Forza, Mike, Forza”, incoraggia il ballerino Marcello Sacchetta. Infine, il cantante Emanuele Aloia: “Forza Michele!

Spero che le notizie possano essere almeno in parte smentite e che tutto possa andare per il meglio. Ti sono vicino con il pensiero“.

Foto: account Instagram Michele Merlo